L’Hub urbano per il centro. Un’occasione di rilancio

Prende il via a Luzzara il progetto per l’Hub urbano che intende rilanciare il commercio e valorizzare il territorio, puntando in particolare sul centro storico. L’assessore comunale Simona Berni ha puntato all’adesione del Comune a questo strumento innovativo previsto da una legge regionale. L’ente locale, in collaborazione con Confcommercio, Confesercenti e Cna, ha dunque avviato uno studio di fattibilità per definire strategie condivise a sostegno del commercio di prossimità, delle imprese locali e dello sviluppo urbano. "L’attivazione di un Hub urbano – spiega l’assessore Berni – è una vera occasione di rilancio per Luzzara. Vogliamo costruire insieme un paese più vivo, capace di affrontare le sfide future. Per farlo abbiamo però bisogno del contributo di tutti. Invitiamo cittadini e attività commerciali a partecipare compilando i questionari online per raccogliere idee, proposte e bisogni. È un’opportunità da non perdere per dare forma al futuro di Luzzara". E’ previsto un Hub urbano in centro per valorizzare il commercio, i pubblici esercizi, i servizi e tutte quelle realtà che contribuiscono alla vitalità e all’identità del territorio. Si tratterebbe di un primo passo, in quanto per il futuro si ipotizzano pure la costituzione di hub per le frazioni. Per compilare il questionario online è possibile visitare il sito internet del Comune di Luzzara. Gli obiettivi sono: rilancio dell’economia locale, riqualificazione degli spazi commerciali, marketing urbano, una promozione turistica, accesso a contributi, maggiori opportunità per le imprese.

Antonio Lecci