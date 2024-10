Libera Emilia-Romagna:. Manuel Masini è il nuovo referente

Passaggio di consegne ai vertici di Libera Emilia-Romagna. Il nuovo referente regionale – eletto lo scorso 12 ottobre a Casa Cervi – è il reggiano Manuel Masini, che aveva già guidato l’associazione antimafia provinciale di Reggio Emilia. Masini ha preso il testimone da Daniele Borghi, che ha accompagnato Libera regionale dalla sua nascita ad oggi. Sofia Nardacchione, da tempo responsabile del settore informazione dell’associazione su Bologna e l’Emilia-Romagna è invece stata eletta co-referente.

"Dopo 28 anni la storia continua e, sono sicuro, sarà una storia bellissima, che ci vedrà, con Manuel e Sofia in prima fila, protagonisti nel contrasto alla criminalità di stampo mafioso, nella promozione della legalità e della cittadinanza responsabile, dei diritti umani ed ambientali, della giustizia sociale e della democrazia, della nostra comunità", ha detto Borghi.

"Ancora una volta, quindi, potremo affermare, con orgoglio, che la storia siamo noi".

Secondo Masini "ci troviamo di fronte a una situazione politica e sociale, sia locale che internazionale, dove la criminalità organizzata può farsi ancora più forte e attraente per chi è in difficoltà e in stato di bisogno a causa di un welfare a supporto inadeguato o per chi cerca compromessi per un illusorio successo e benessere". La "nostra regione – ha continuato Masini –, in tal senso, ne è esempio. Una società che all’apparenza è sana e coesa, dove il sistema economico è ancora solido e con punte di eccellenza, non dovrebbe essere immune ai tentativi di penetrazione mafiosa? Tanto è da fare".

Intervenuto all’assemblea di rinnovo della cariche Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera ha detto citando una canzone di Fabrizio De Andrè: "Voi non potete fermare il vento, gli fate solo perdere tempo. E allora il vento che abbiamo costruito insieme in questi 30 anni, il vento che voi avete costruito in questa regione, nessuno lo potrà fermare. Dobbiamo continuare ad agire perché ci possa essere un cambiamento, perché non è possibile che da 170 anni noi continuiamo a parlare di mafie".

Libera Emilia-Romagna ha infine rinnovato anche la segreteria. Ne fanno parte: Francesca Palumbo (responsabile organizzativa) Margherita Asta, (referente del settore memoria), Antonio Monachetti (beni confiscati) Sara Donini (formazione) e i referenti provinciali Alessandro Molari e Lorenzo Piva (Piacenza), Emilia Bennardo (Parma), Giovanni Mattia (Reggio Emilia), Giulia Tosti (Modena), Andrea Giagnorio (Bologna), Federica Pezzoli (Ferrara), Carlo Giannelli Garavini (Ravenna), Franco Ronconi (Forlì Cesena) e Maria Ferraris (Rimini).