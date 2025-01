Libera Università : 17 eventi

Al via dal 6 febbraio gli incontri della Libera Università Castelnovese, nella sala polivalente di via Petrarca a Castelnovo Sotto, con diciassette appuntamenti pomeridiani, in collaborazione con Arci Bocciodromo, Auser, Spi Cgil e Comune. Si comincia con il dottor Pietro Ragni che parla di "Febbre del Nilo e del Po orientale? Cosa ci interessa sapere delle malattie trasmesse da zanzare". Nelle settimane successive incontri con Carlo Lucchetti ("Le donne, il canto e la Grande Guerra", Alessandra Sarchi con il suo romanzo "Il ritorno è lontano", Sara Moscatelli e Pasqualino Maietta Latessa che parleranno de "Il ritrovato piacere del muoversi attraverso l’attività motoria e ludica", fino a una visita a palazzo dei Principi a Correggio. Eventi sono previsti fino al 22 maggio. Per informazioni: tel. 338-2265666.