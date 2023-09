LiberArti, oggi teatro e mercatini

Ultima giornata oggi a Casalgrande del ‘LiberArti Festival’ con alcune iniziative di un trio di giovani casalgrandesi per stimolare la creatività artistica in tutte le sue declinazioni: danza, teatro, arti visive e musicali. Un progetto nato da Consiglia Diana, Martina Gianferrari e Irene Cassinadri. Oggi, dopo il ‘debutto’ di ieri, in piazza Ruffilli (dalle 10 alle 19) ci sarà un piccolo street market e una performance teatrale dalle 17. La manifestazione è gratuita e promossa grazie alla Pro Loco Casalgrande e al centro giovani con il patrocinio del Comune di Casalgrande. "LiberArti Festival nasce dalla necessità di creare uno spazio d’arte condiviso – spiegano le organizzatrici –. Il presupposto è realizzare un’esperienza sociale in grado di attivare artisticamente il territorio di Casalgrande".

m. b.