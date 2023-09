'LiberArtiFestival' a Casalgrande: Un Fine Settimana di Creatività

Prima edizione di ‘LiberArti Festival’ nel weekend a Casalgrande, con iniziative per stimolare la creatività artistica in tutte le sue declinazione. Danza, teatro, arti visive e musica per valorizzare il meglio delle potenzialità artistiche dei giovani. Il progetto è nato da tre ragazze: Consiglia Diana, Martina Gianferrari e Irene Cassinadri. Domani, in via Aldo Moro dalle 19, mostra di arti visive con band, ballerine, cantanti e dj set; mentre domenica appuntamento in piazza Ruffilli.

m. b.