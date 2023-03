Liberata alla Pietra l’aquila trovata ferita in un pollaio

È stata liberata ieri mattina, alla Pietra di Bismantova, l’aquila che a gennaio era stata trovata in un recinto per galline a San Polo d’Enza. Subito era intervenuto il responsabile del Rifugio Matildico, Ivano Chiapponi. L’aquila era stata visitata dal dottor Tiziano Iemmi e collocata in una voliera. Dagli esami era poi emerso che era stata impallinata. Ora potrà tornare a volare libera sulle montagne. "È stata una grande soddisfazione - ha precisato Chiapponi -, sta bene, ma ha ancora tre pallini in corpo, non siamo riuscita a operarla, era troppo rischioso, speriamo che il livello del piombo si mantenga basso. Le abbiamo installato il Gps, nel caso andasse in difficoltà riusciremo a recuperarla".