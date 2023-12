Liberati i primi conigli del parco: "Segnalate quelli senza etichetta"

Sono stati liberati i primi diciassette conigli, prelevati dal parco urbano di Correggio, sottoposti ad accertamenti e, se giudicati in buona salute, vaccinati contro la mixomatosi, contrassegnati con etichetta auricolare e poi rilasciati nell’area verde pubblica. L’intervento è stato realizzato dal Comune dopo le tante sollecitazioni di cittadini, che da tempo segnalavano un contagio diffuso dei conigli del parco, pare partito da un animale malato abbandonato da un privato. Nei prossimi giorni dovrebbero essere liberati altri conigli. Ma sono molti – circa trecento esemplari, secondo alcuni cittadini – i conigli che sono morti o che è stato necessario sopprimere per la malattia. L’assessore comunale Giovanni Viglione chiede ai cittadini di segnalare eventuali conigli nel parco sprovvisti di etichetta auricolare. In quel caso si tratterebbe di esemplari sfuggiti alla cattura o animali esterni alla colonia, con il rischio di diffondere ulteriormente eventuali malattie. È stato il personale del Rifugio Matildico a occuparsi di recupero, verifiche veterinarie e rilascio degli animali nel parco. Dall’amministrazione comunale ricordano che è vietata qualsiasi interazione coi conigli del parco della Memoria, così come non è consentito dare da mangiare agli animali e soprattutto abbandonare soggetti esterni alla colonia. Diverse le proposte dei cittadini per creare al parco un’area recintata per i conigli, dove possano essere maggiormente protetti e accuditi.

a. le.