Liberato il rugbista arrestato. Ma ora Nasove rischia col club: "Valutiamo provvedimenti"

È stato rimesso in libertà Rusiate Nasove, il 28enne atleta del Valorugby (Serie A italiana della palla ovale) e della nazionale delle Isole Fiji, arrestato a Reggio per aver picchiato, da ubriaco, due carabinieri finiti all’ospedale. Il campione è comparso davanti al gip Luigi Tirone con le accuse – di violenza e resistenza a pubblico ufficiali nonché lesioni personali aggravate – sostenute dal pm Piera Cristina Giannusa. L’avvocato difensore Alessandro Nizzoli ha chiesto i termini a difesa e il giudice lo ha liberato senza applicare alcuna misura in attesa del processo per direttissima che si svolgerà in gennaio.

Intanto è arrivato il commento della squadra per la quale Nasove è tesserato. "Confidiamo in una celere definizione della vicenda – recita un breve comunicato stampa del Valorugby, club che lo ha ingaggiato in estate dal Fijian Drua (massimo campionato australiano) anche se finora aveva racimolato pochi minuti in maglia granata – Fiduciosi nell’operato delle istituzioni preposte". La società dei ‘Diavoli’ inoltre fa sapere – continua la nota – "che sarà avviata un’indagine interna" e che "si riserva di assumere eventuali provvedimenti anche di natura disciplinare".

La vicenda risale a martedì notte. Nasove sarebbe andato a casa di un amico e qui avrebbe alzato un po’ troppo il gomito. Stando alla versione fornita dalle forze dell’ordine, alcuni residenti in viale dei Mille, lungo la circonvallazione, hanno allertato le forze dell’ordine per la presenza di un uomo in preda all’alcol, disteso sul cofano di un’auto in sosta mentre urlava frasi sconnesse.

Una volta arrivata una pattuglia, Nasove ha cominciato a manifestare un atteggiamento violento. Si è rifiutato di fornire documenti e generalità, poi con la sua imponente stazza (1.95 metri per 95 chilogrammi di peso) ha aggredito i due militari che hanno chiesto poi rinforzi alla questura.

Nel frattempo, il giovane figiano era fuggito verso il centro, in piazzale Tricolore, dove aveva tentato di nascondersi dietro un cartellone pubblicitario. Ma alla fine è stato ‘placcato’ dagli agenti delle Volanti della polizia di Stato che per immobilizzarlo hanno dovuto sparargli col taser. L’uomo è stato infine portato al pronto soccorso, come da prassi, per una visita medica. E poi in cella di sicurezza. Il giorno successivo è comparso in tribunale per l’udienza di convalida, al termine della quale è stato poi liberato.