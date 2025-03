Liberazione, 80° anniversario. Quindici eventi in programma

Al via sabato 5 aprile il programma degli eventi per la celebrazione dell’80° anniversario della Liberazione di Toano, Comune membro della Repubblica di Montefiorino. L’amministrazione comunale sta organizzando una serie di 15 appuntamenti da aprile fino a giugno. L’assessora alla scuola, politiche educative e cultura di Toano, Giada Pè, entra nel dettaglio del programma: "Per commemorare il 25 aprile, data fondamentale per la storia d’Italia e del nostro Comune, abbiamo scelto di proporre un cartellone di iniziative che copriranno un arco di tempo che andrà anche oltre l’anniversario della Liberazione. Si parte sabato 5 aprile con un triplice appuntamento: il conferimento della cittadinanza onoraria all’Arma dei carabinieri alle 10.30 in sala consiliare del Municipio; alle ore 15 nella sala civica di via Monte Cusna la presentazione del libro del professor Giorgio Vecchio "Il soffio dello spirito. I cattolici nelle Resistenze europee"; il 5 aprile sera alle 20.30 al Cavolaforum la Fanfara della scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze".

"Il conferimento della cittadinanza onoraria è sembrato un atto doveroso – spiega –. L’Arma è riconosciuta dalla nostra comunità come sicuro presidio e punto di riferimento della presenza dello Stato. Il concerto serale della Fanfara di Firenze vuole essere un ulteriore omaggio in questo momento importante, al quale tutta la cittadinanza è invitata a partecipare". Il libro del professor Vecchio "costituisce il primo tentativo di scrivere una storia comparata della presenza dei cattolici nelle Resistenze dei vari Paesi europei – precisa infine – basato sulla rilettura della stampa clandestina, oltre che di svariate testimonianze, per ricostruire vicende avvenute in Francia, Belgio, Paesi Bassi, Germania e Austria, Cecoslovacchia e Polonia".

Settimo Baisi