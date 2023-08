"Liberazione di Ricci e Animali Selvatici a Baiso: Un'Iniziativa del Rifugio Matildico"

Un’iniziativa dedicata alla liberazione di ricci e altri animali selvatici si terrà oggi pomeriggio alle 18.30 a Visignolo di Baiso. L’attività è promossa dal centro di recupero animali selvatici Cras Rifugio Matildico in collaborazione con il Comune Baiso e il Ceas Terre Reggiane-Tresinaro Secchia.

"Gli animali sono stati recuperati dai volontari del Cras da situazioni di necessità, curati e accuditi fino alla loro completa crescita o guarigione – spiegano gli organizzatori –. Per questo motivo vengono reintrodotti in natura, scopo principale del Rifugio Matildico, a protezione e tutela della fauna selvatica del nostro territorio".

Il ritrovo è presso il parcheggio della chiesa di Santa Maria Assunta di Visignolo. Per aderire alla liberazione non è necessaria la prenotazione. Per informazioni è possibile chiamare il Rifugio Matildico al numero 3394053723 (Ivano).

"Tutti possono partecipare", dicono dal Rifugio Matildico di Caverzana di San Polo, impegnato ogni giorno a compiere importanti soccorsi e recuperi di animali in difficoltà o feriti nella nostra provincia e non solo. Numerosi sono gli interventi svolti ogni anno dal Cras.

Il Rifugio Matildico nel passato ha già effettuato altre liberazioni di animali selvatici in altri comuni reggiani durante eventi pubblici.

Matteo Barca