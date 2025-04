Liberazione, la festa non si ferma

Folla alla prima parte della festa della Liberazione, il 25 aprile al parco della Memoria di Correggio. E la seconda parte della manifestazione, prevista ieri, è stata rinviata ad oggi pomeriggio in segno di lutto, nel giorno dei funerali di papa Francesco. L’altro pomeriggio la Festa dei diritti e della pace ha visto protagonisti gli spettacoli di clownerie di Madame Pistache, Sebastian Burrasca e Circo Zoè, la musica dal vivo e talk con Caterina Russia Zamboni e Massimo Zamboni, Ginevra Di Marco, Alberto Bianco, Alessandro Bruscella, Johnny Marsiglia, Francesco Oggiano, Emma Nolde e Dj Kaizen, con la conduzione a cura di Digital Freaks.

E oggi si continua. Dalle 13 con il picnic della Liberazione e l’apertura dei punti ristoro. Dalle 14,30 il palco ospita una nuova sessione di musica dal vivo con le esibizioni di Ezio Bonicelli e Barbara Parenti, Stato Brado, Andrea Chimenti, Fabrizio Tavernelli Complesso/Afa, Dish Is Nein (ex Disciplinatha), Cristiano Godano (Marlene Kuntz) e Dd Kinga, con interventi di Enri Volta. Nella giornata della Liberazione a Correggio si è svolto pure un corteo antifascista organizzato da Casa Spartaco, Anpi e centro culturale Lucio Lombardo Radice che, partito da piazza San Quirino, ha condotto i partecipanti in un’atmosfera commossa fino al parco della Memoria per gli eventi del pomeriggio, mentre al mattino si sono svolti gli interventi istituzionali del sindaco Fabio Testi e del presidente Anpi, Giuseppe Lini, accompagnati dalle note musicali della banda Asioli.

Antonio Lecci