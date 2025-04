Liberazione, le iniziative di domani. Alle 9.30 la Biciclettata Resistente

Il comune di Cavriago, Medaglia di Bronzo al Valore Militare, si prepara al 25 Aprile: ricorderà i suoi caduti e celebrerà l’80° Anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo con diversi eventi. Oggi verranno commemorati i Caduti con un corteo che partirà alle 17 dal cimitero e che, dopo l’omaggio alle tombe dei partigiani uccisi e di don Enzo Bonibaldoni, Giusto tra le Nazioni, proseguirà per il cippo del Quaresimo e per il Monumento dedicato al Generale Reverberi, arrivando alle 18 al cippo Paverazzi a Bibbiano in via Piave per ricordare la Battaglia di Villa Aiola del 24 aprile 1945.

La cerimonia di domani avrà inizio alle 8.30 con la Santa Messa presso la Chiesa di San Terenziano. Dalle 10 in Piazza Zanti saranno presenti i banchetti di Anpi Cavriago e di alcune associazioni cavriaghesi. Alle 9.30 partirà sempre da Piazza Zanti la Biciclettata Resistente organizzata dal Comune e da ANPI Cavriago con la collaborazione S.C. Cavriago: per le vie del paese verranno ricordate le vite di alcuni partigiani scoprendo come i luoghi del possano raccontare storie: durante la biciclettata saranno inaugurati i nuovi cartelli delle strade dedicate ai partigiani realizzati da Anpi Cavriago nell’ambito del progetto di riqualificazione “vie della Resistenza”. La biciclettata passerà da via Giancarlo Bonilauri, Partigiano “Lauro” 1929 – 1945, da via Ildebrando Bellocchi, vittima civile di guerra 1868 – 1945, da via Gabino Pioli, Partigiano “Pippo” 1915-1945, da via Nello Sarti, partigiano “Giglio” 1905-1945, farà una sosta in Casa Protetta e terminerà in piazza Zanti.

Verso le 11.15 proprio in piazza riprenderanno le celebrazioni con un corteo e un omaggio ai monumenti e con discorsi delle autorità e dei rappresentanti di Anpi Cavriago. La cerimonia sarà accompagnata dal trombettista Massimo Guidetti e dal Coro dell’Istituto Comprensivo “Don Dossetti” diretto dalla maestra Ilaria Cavalca e si concluderà con l’aperitivo resistente a cura di Alta Fermentazione. Le celebrazioni si concluderanno nel pomeriggio, alle 16, al Multisala 900 con Aldo Cazzullo che terrà una lectio dal titolo “La Resistenza di tutti”.