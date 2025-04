Liberazione, l’invito del sindaco: "Teniamo ’allenata’ la memoria"

Anche Scandiano venerdì ha celebrato la festa del 25 aprile. Molte le iniziative organizzate per l’80esimo anniversario della Liberazione. Il giornalista e scrittore Ezio Mauro è stato il protagonista dell’appuntamento centrale delle celebrazioni scandianesi. Al cinema teatro Boiardo si è tenuto un dialogo pubblico con lo storico Mirco Carrattieri dedicato al significato contemporaneo della Resistenza, alla centralità della Costituzione repubblicana e al ruolo della memoria nella società civile.

Il sindaco Matteo Nasciuti, durante la giornata di festa, ha sottolineato che fa "un certo effetto essere il sindaco che celebra gli 80 anni dagli eventi che hanno permesso a tutti noi di essere qui da cittadini liberi. È una distanza che copre un’intera vita. Un tempo che purtroppo ha spento la maggior parte delle voci dei protagonisti di quella gloriosa impresa che è stata la Resistenza". Per Nasciuti 80 anni di distanza da un evento "farebbero pensare che la memoria sia finalmente sedimentata, diventando storia condivisa. Purtroppo, lo sappiamo bene, non è affatto così. E se siamo qui è proprio perché l’esercizio della memoria collettiva è quantomai urgente".

Il primo cittadino ha espresso gratitudine all’assessore alla cultura Lorena Lanzoni e a tutte le persone che in questi mesi hanno lavorato a "un programma che ha visto il coinvolgimento e la partecipazione attiva di associazioni del territorio, come Anpi e Libera, preziosissime per dare un senso storico alle iniziative, e per radicare questi valori nella comunità".

