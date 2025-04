Liberazione, l’opposizione tuona: "Nessuna iniziativa in programma?"

Sulla storica ricorrenza del 25 aprile interviene il gruppo di opposizione ‘Ventasso Insieme’ (capogruppo Federico Franchini), in consiglio comunale e nelle relative municipalità, per ricordare che a pochi giorni dalla festa della Liberazione non sono ancora note le iniziative che il Comune di Ventasso vorrà proporre per celebrare una ricorrenza fondamentale per la storia della nostra Repubblica. Quest’anno infatti ricorre l’80° anniversario dalla liberazione dall’oppressione e dalle tante barbarie commesse del nazifascismo.

"Le nostre montagne furono teatro e testimonianza della furia e del profilo criminale della ideologia nazifascista – afferma l’opposizione in una nota – eccidi, incendi di interi paesi, deportazioni dalle quali molti non tornarono. La Resistenza si affermò anche qui, contribuendo a liberare il nostro Paese. Sarebbero tanti gli episodi e i protagonisti eroici da ricordare, valga per tutti l’esempio del coraggioso impegno dei partigiani sostenuti dalla popolazione locale nella battaglia che a Ligonchio respinse un tremendo attacco nazifascista e salvò la Centrale Enel dalla distruzione e i cittadini da ulteriori violenze". Una menzione particolare al partigiano Willy, Giacomo Notari di Marmoreto, "nostro concittadino di Ventasso che combatté da giovanissimo in quei tremendi giorni e quest’anno, purtroppo, sarà il primo 25 aprile dalla sua scomparsa".

"Vogliamo spronare l’Amministrazione comunale a rendere note le eventuali iniziative in programma per il prossimo 25 aprile – prosegue la nota –. Siamo molto amareggiati che non ci sia stato un coinvolgimento anche dei gruppi d’opposizione e delle municipalità, che al momento attuale risultano non essere al corrente di quali iniziative verranno svolte. Bisogna partire dai valori del 25 Aprile e dalla liberazione da questi regimi dittatoriali e criminali che hanno fatto tante vittime". "Ci auguriamo – conclude il gruppo – che in futuro questa amministrazione coinvolga per queste importanti iniziative anche le opposizioni, e le municipalità che sono il vero tratto d’unione tra cittadini e amministrazione".

s.b.