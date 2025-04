Liberazione, ottant’anni dopo. Ecco il programma di venerdì

Molte le iniziative che coinvolgono anche il Comune di Vezzano per celebrare l’80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Le celebrazioni sono state organizzate in collaborazione con Anpi Vezzano, Spi Cgil Reggio, Istoreco, il centro sociale I Giardini e il gruppo d’azione 25 aprile. Un’edizione speciale, questa Liberazione, che vede eventi sparsi in tutta la provincia.

La mattinata di questo venerdì 25 aprile sarà dedicata alle cerimonie commemorative con la deposizione di fiori alle ore 9.30 al monumento di La Bettola, alle 10 al cippo di via Martelli e 10.30 al memoriale ai caduti del cimitero di Vezzano. Da qui seguirà il corteo fino a piazza della Vittoria con interventi delle autorità.

Alle 11.30 inaugurazione, in sala civica, della mostra ‘Passi di libertà. Il cammino dei nostri primi 70 anni’ con il sindaco Stefano Vescovi, la segretaria Spi Cgil di Reggio Barbara Vigilante, la presidente Anpi di Vezzano Ilenia Rocchi. All’appuntamento saranno presenti anche le curatrici della mostra, Elena Falciano e Caterina Liotti. In piazza della Vittoria è poi prevista la pastasciuttata della Liberazione.

Sabato alle 10.45 prenderà poi il via dal parco Paride Allegri il cammino promosso da Istoreco lungo il sentiero partigiano della Liberazione da Vezzano fino a Reggio.

m. b.