Liberazione, torna l’appuntamento con la storia. In piazza il ricordo della partigiana Castagnetti

A 80 anni dalla Liberazione sono tanti gli appuntamenti per i prossimo 25 aprile a Castelnovo Monti, a partire da un’anteprima giovedì 24: alle 19 al Parco Tegge sarà proiettato il filmato sulla Resistenza "La Vaillante" a cura delle ragazze e dei ragazzi della Maison des Jeunes & de la Culture – Maison Pour Tous di Voreppe. Il programma prevede alle 20 un buffet di benvenuto (costo 20 euro), alle 20.30 il concerto dell’Orchestra del 2° ciclo di Voreppe, alle 22 musica con Radio Mariano rock.

Il 25 aprile sarà una giornata di festa insieme alle delegazioni di Illingen, Kahla e Voreppe, tutti i comuni gemellati con Castelnovo. Al mattino le delegazioni partigiane renderanno omaggio ai Cippi di Sparavalle, Tavernelle, Peep - Pieve di Castelnovo, Villaberza, Gombio, Gatta. Alle 9.15 ci sarà il ritrovo in piazza Peretti e l’avvio del corteo per gli omaggi floreali presso la lapide ai deportati al Teatro Bismantova e al Monumento ai Caduti nella pineta di Monte Bagnolo, dove è previsto un intervento in ricordo della partigiana Giacomina Castagnetti (foto) a cura del giornalista Adriano Arati. Il corteo sarà accompagnato dalla Banda musicale di Felina. Alle 10 sempre in piazza Peretti ci saranno i saluti del sindaco di Castelnovo Monti Emanuele Ferrari e il saluto delle Associazioni Partigiane portato da Nello Wassili. Seguiranno le riflessioni dei ragazzi che hanno partecipato al Viaggio della Memoria.

A Felina il ritrovo sarà alle ore 12 in piazza della Resistenza: alle 12.30 il corteo con omaggi floreali presso il Monumento ai Caduti. Alle 13 al ristorante Parco Tegge per il Pranzo della Liberazione (prenotazione ai numeri 347 8974780, 0522 814964. Costo 30 euro a persona).

s.b.