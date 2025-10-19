"Liberiamo via Mantova". Il 30 ottobre il doppio corteo

Dopo i vari incontri e le assemblee pubbliche il Comitato cittadino Ss62 via Mantova scende direttamente in strada. Lo farà nella serata di giovedì 30 ottobre dalle 20, con il corteo "Liberiamo Via Mantova" che prevede ben due percorsi: quello sul versante parmense (con ritrovo nella zona industriale di Casaltone a Sorbolo Mezzani) e l’altro da piazza Pallini a Sorbolo Levante di Brescello, per congiungere i due gruppi sul ponte dell’Enza, proprio al confine tra i due Comuni e tra le province di Reggio e Parma. I cittadini sono invitati a partecipare indossando giubbotti ad alta visibilità e portando torce a pila per illuminare il percorso. L’iniziativa si svolge anche in caso di maltempo, con l’uso delle torce e l’aggiunta degli ombrelli. Da tempo, ormai, si lamentano gravi problemi alla viabilità di quel tratto di strada, in particolare tra Parma e Brescello, con disagi e costanti rallentamenti soprattutto tra Sorbolo Mezzani e Lentigione. A ogni minimo incidente, a cui si aggiungono anche i problemi legati ai passaggi a livello ferroviari, si registrano dei veri e propri blocchi del traffico. E negli orari di punta i tempi di percorrenza aumentano in modo evidente rispetto a quella che dovrebbe essere la normalità. Anche i sindaci dei due Comuni – Carlo Fiumicino per Brescello e Nicola Cesari per Sorbolo Mezzani – hanno già garantito l’appoggio alla battaglia civile avviata dal Comitato di cittadini della zona, certi che siano necessarie delle soluzioni per far fronte a problemi che si ripresentano con notevole frequenza su quella strada.

Antonio Lecci