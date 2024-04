"Liberiamoci dal concetto di perfezione"

Ha adottato la piccola Alba, ha commosso l’Italia con la sua storia d’amore. E’ Luca Trapanese, che arriva a Reggio col talk ’Opportunità Pari? Pratiche quotidiane di diritti’, che va in scena giovedì (ore 18) al teatro Cavallerizza.

Trapanese è autore, con Luca Mercadante, di ’Nata per te’ a cui è ispirato l’omonimo film. Napoletano, 47 anni, cattolico praticante, assessore alle politiche sociali del comune di Napoli, si presenta così: "Sono archeologo, come prima laurea, ma ho sempre lavorato nel mondo del volontariato, occupandomi di disabilità. A 15 anni ho iniziato con il treno bianco di Lourdes, per oltre 20 anni ho continuato ad operare in missioni in India ed in Africa. A Napoli ho realizzato una mia Onlus: ‘A Ruota Libera’, che si occupa di persone disabili a 360 gradi, dai bambini disabili gravi, agli adulti che vivono senza genitori, all’inserimento lavorativo e alla vita autonoma".

Trapanese ha una bimba con la sindrome di Down. "Sono stato il primo single gay ad adottare una neonata. Quando ho fatto la richiesta di adozione era per un bambino disabile di qualunque tipo. Alba non era ancora nata. Occorre affrontare la disabilità in maniera diversa, dobbiamo cambiare il punto di vista culturale".

Come imposterà il talk alla Cavallerizza?

"Sull’imperfezione: nessuno è perfetto, che cos’ è la normalità? Chi si può arrogare il diritto di dire chi o cosa è normale o cos’è la perfezione? Liberiamo le persone dal concetto di perfezione. Forse siamo tutti ‘difettati’, ognuno di noi ha qualcosa che non va, dobbiamo partire da queste nostre imperfezioni per essere più liberi. La verità è che ognuno di noi potrà essere felice se troverà chi lo accoglie così com’è e chi gli darà l’opportunità di realizzarsi attraverso le proprie capacità".

Perché: Opportunità Pari?

"Le opportunità devono essere pari per tutti secondo le proprie diversità. Chi è più fragile o disabile avrebbe bisogno di trovare le strade e gli strumenti giusti per essere messo al pari degli altri e questo non avviene, perché siamo impreparati. Le risposte non sempre sono adeguate. La comunità fa fatica ad immaginare di essere accoglienti verso chi ha più bisogno e verso chi avrebbe la necessità di essere accolto".

Cosa si aspetta e cosa conosce di Reggio?

"Di condividere, di trovare una città educata alla disabilità, perché con l’assessora Annalisa Rabitti questo lavoro è stato fatto in maniera egregia. Come assessore alle politiche sociali sto copiando Reggio, spesso sono in contatto con Annalisa, che mi condivide, in modo trasparente e gratuito, ciò che fa. Credo che Reggio per le Pari Opportunità e per il rapporto che ha istaurato con la disabilità sia un modello da copiare e ringraziare".

Il talk si chiude con pillole di testimonianze di Maurizio Battini, Germana Corradini, Alessandra Campani, Maria Stella D’Andrea, Alberto Nicolini, Jacopo Vanzini, Carmen Casoni, Sandra Campanini, Giancarlo Gargano, Elena Ferrari, Sara El Meligy, Paola Ligabue, Francesca Bonomo, Andrea Nasciuti.

Micro performance e musiche del Collettivo Le Mafalde.