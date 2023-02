"Libertà di stampa a rischio": un dibattito all’Hotel President

"La libertà di stampa è a rischio in tutto il mondo". Da questo concetto parte il dibattito in programma oggi alle 18 all’Hotel President, in via don Minzoni a Correggio, con l’europarlamentare reggiana Sabrina Pignedoli (foto), l’onorevole Stefania Ascari, l’ex senatrice e attivista del Movimento 5 Stelle, Laura Mantovani, e con Giancarlo Setti, ex consigliere capogruppo del M5S in consiglio comunale a Correggio. "La libertà di stampa è a forte rischio. Non esiste solo il caso di Julian Assange, al quale da dieci anni viene negata la libertà senza alcuna incriminazione. E’ importante – commenta Sabrina Pignedoli, che conosce bene il mondo dell’informazione avendo lavorato per diversi anni come giornalista al Carlino – portare questi temi anche sul territorio, perché la sensibilità dei cittadini a questi argomenti può fare la differenza in una battaglia per la giustizia e per il rispetto dello stato di diritto". Il dibattito sarà seguito da una cena di autofinanziamento su prenotazione.