Libertà e commedia della vita. La filosofia quotidiana di Cavazzoni

Irriverente, graffiante. ’Manualetto per la prossima vita’ è il nuovo libro dello scrittore Ermanno Cavazzoni. Reggiano, vive a Bologna ma conserva legami con la città d’origine. Qui ha amici ed un ‘rifugio’ a Quattro Castella.

In libreria dal prossimo 14 febbraio, “Manualetto per la prossima vita” (Quodlibet editore) si legge d’un fiato, perché è divertente, induce a profonde riflessioni e al desiderio di buttare all’aria ogni regola adesso e in previsione di una possibile seconda o terza vita, facendo deflagrare i luoghi del comune perbenismo, per non ricadere negli stessi errori. Un consiglio? Tenerlo sempre in tasca.

Ermanno Cavazzoni spiega: "Ho scritto il libro a poco a poco, è l’insieme di tanti ‘pezzetti’ che si sono accumulati, precedenti a quello edito lo scorso anno, ’Il gran bugiardo’. Questo tratta della nostra società, dei i temi della vita, della morte, di cosa c’è dopo la vita, dello spazio, degli extraterrestri. I capitoli sono coerenti, legati da un sentire comune, uno spirito un po’ scettico un po’ cinico, riferito, filosoficamente, agli antichi cinici, a Diogene. Lo spirito generale del libro è tra lo stoicismo e il cinismo".

La vita, quindi, è uno spettacolo teatrale…

"Il primo racconto si apre sull’ insensatezza della vita. Uno vi si trova sbattuto dentro, non può uscirne, se non quando muore. Sembra di essere in una commedia di cui non si conosce il testo, la mancanza di senso è la cosa principale. Qualunque azione si faccia è la tua recita, che si snoda in un grande teatro, dove non si sa nemmeno se ci sono spettatori".

C’è voglia di libertà.

"E’ la sensazione, che come me, in tanti hanno. Viviamo in un mondo troppo oppressivo, pieno di obblighi, di impedimenti. Le leggi sembrano fatte per crearci problemi. In tanti desierebbero vivere in una casetta sulla cima di una montagna, non avere un’organizzazione sociale e non essere schiacciati da una pensatissima burocrazia. Ci controllano le cose più minute della vita. Più la società è organizzata così meticolosamente e maggiormente si desidera liberarsene".

In questo suo mondo la velocità della luce andrebbe riformata.

"La velocità della luce è la massima permessa ai corpi celesti, secondo la teoria della relatività di Einstein, non è possibile superarla; peccato, però, che l’universo sia enorme, per cui con la velocità che abbiamo noi non potremo arrivare fisicamente sugli altri sistemi solari: magari fosse riformabile".

Scrive che noi scadiamo come la mozzarella, quindi, auspica l’immortalità?

"La morte è uno dei ricatti maggiori che ci vengono fatti. Se fossimo immortali non ci sarebbero più obblighi che ci legano, nessuno ci potrebbe obbligare a fare qualcosa. Saremmo perfettamente liberi, i dittatori non potrebbero minacciarci di morte. La morte è un ricatto che ci ‘pesa’ addosso e che oggi si cerca di evitare in tutte le forme". Lei, il libro e la sua Reggio.

"Reggio è la città in cui ho abitato fino a 20 anni, ho frequentato il liceo, avevo gli amici dell’adolescenza, ora ho qualche amico di ‘vecchia data’. Ho una casa in campagna a Quattro Castella e parte del libro l’ho scritto proprio lì. Sono legato a quella città di quando ero bambino, con un’atmosfera più povera, più paesana, con meno lusso e ricchezza, con la pavimentazione di sassi, quella degli anni ‘50 e ‘60. Oggi è cambiata molto, non la riconosco più, si è uniformata a tutte le altre città. A volte penso alla ‘povera’ fontana di fronte al teatro municipale, mi è dispiaciuto quando l’hanno sostituita".