Libr’Aria con il ritorno di Gek Tessaro

Il festival dedicato ai piccoli lettori, ’Libr’Aria’, tornerà ad animare per la 15ª volta il finale d’estate ad Albinea, dal 25 al 27 agosto, con iniziative, ospiti e laboratori al parco dei Frassini e nella biblioteca Pablo Neruda.

A presentare l’iniziativa il sindaco Nico Giberti, la responsabile del Servizio cultura, Federica Franceschini, ed Eros Miari di Equilibri. Si inizierà con ’Un giorno con il dubbio: chi ha aperto lo zoo?’ venerdì 25 agosto, con Alberto Lot, autore e illustratore i cui libri sono editi da Minibombo, casa editrice reggiana.

Torna poi, dopo anni di assenza, Gek Tessaro, per un incontro come autore di albi come Pinocchio e Il cuore di Chisciotte, e nella serata per uno dei suoi spettacoli di Teatro disegnato: ’Libero zoo’, ispirato al libro.

Sabato 26 agosto il festival ospiterà i laboratori di illustrazione di Federica Buglioni. Protagonisti poi Alessandro Porro e Anna Sarfatti. In particolare Porro, autore con Marco Magnone del libro “Il mare nostro. Cronache da una nave che fa la differenza”, racconterà la sua esperienza sulla nave Ocean Viking e con Sos Méditerranée.

L’ultima giornata vedrà un altro importante ritorno, Emanuela Bussolati, autrice e illustratrice. Chiusura in forma di spettacolo, con Alessandra Baschieri e Gianluca Magnani, di Equilibri, con un omaggio a Italo Calvino e alle fiabe da lui raccolte.

Infoð 0522 590232).

Stella Bonfrisco