Libri e cultura pop. Luporini dialoga con Max Collini

Lorenzo Luporini (foto) è alle 18 a Librerie.coop All’Arco per presentare il suo libro "Una storia in comune. Perché la cultura pop racconta chi siamo", scritto a quattro mani con Fausto Colombo. Dialoga con Luporini Max Collini. Attraverso il cinema, la televisione e la musica, Lorenzo Luporini – Giorgio Gaber era suo nonno materno - e Fausto Colombo scavano alla radice degli eventi che hanno dato forma a chi siamo, in un intreccio di storie che raccontano l’essenza dell’Italia, ripercorrendo oltre un secolo di cultura pop. Ingresso libero.