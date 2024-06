Libri illustrati per i piccoli pazienti. Il dono in memoria di Ilenia Saccani

Un prezioso dono per i bambini ricoverati nella Pediatria dell’arcispedale di Reggio. Un dono in ricordo della dottoressa Ilenia Saccani, pediatra molto amata, stroncata a inizio 2022 da una malattia, a soli 40 anni di età. La dottoressa Saccani abitava a Castelnovo Sotto. La sua famiglia ha voluto ricordarla con un dono al reparto dove aveva lavorato a lungo, apprezzata per doti umane, sensibilità, amore per i suoi piccoli pazienti. Si tratta di libri illustrati, con ogni volume dotato di un adesivo con un simbolo e alcune righe che illustrano il progetto: "Un palmo dal cielo è un gesto di amore verso i bambini nato in ricordo della mia adorata sorella Ilenia Saccani". "Una malattia – dice la sorella Francesca – l’ha portata via nel pieno della sua vita e della sua attività professionale. Ha lasciato un grande senso di umanità e semplicità in tutti noi che l’abbiamo amata".

L’adesivo rappresenta le impronte delle manine dei tre nipoti di Ilenia: gli adorati Laura e Oscar e la piccola Annaluna che non ha conosciuto. Il progetto ’Un palmo dal cielo’ consiste nel donare libri per bambini di tutte le fasce di età a luoghi che hanno avuto un significato nella vita di Ilenia: in parte i libri sono stati destinati ai reparti di Pediatria del Policlinico di Modena e del Santa Maria Nuova di Reggio, dove la dottoressa aveva operato negli anni della specialità e successivamente lavorato. Un’altra parte dei volumi si trova nella biblioteca comunale di Novellara, dove la dottoressa Saccani esercitò come pediatra negli ultimi anni, oltre che alla biblioteca di Castelnovo Sotto, dove aveva vissuto. La scelta di questi libri nasce dal desiderio di regalare un sorriso ai bambini che Ilenia amava.

Antonio Lecci