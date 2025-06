Libro e note dedicati al santuario

Un libro dedicato al Santuario della Beata Vergine della Porta, al suo restauro e alle sue ricchezze artistiche, storiche e culturali. Viene presentato stasera alle 21,15 nello stesso santuario di via Piave, in centro a Guastalla, con il ricavato della pubblicazione destinato al fondo per la copertura delle spese di ristrutturazione, organizzato dal Comitato restauro del santuario. Sono attesi il vicario generale della diocesi, monsignor Giovanni Rossi, oltre ai progettisti del restauro e agli autori dei saggi del volume tra i quali Elisa Bertazzoni, Patrizia Bezzi, Daniele Daolio, Alberto Pedrazzini e Marcella Scaravelli, con le foto di Fausto Franzosi.

La presentazione è arricchita dalle musiche eseguite al pianoforte da Agnese Ferrari, dal violinista Filippo Maturani e dal coro B.V. della Porta diretto da Andrea Bertazzoni.