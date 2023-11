Libro sulla storia di Radio Alice

Primo appuntamento di novembre della rassegna organizzata al Centro Sociale Gattaglio ’Gatto Azzurro’, che propone concerti, dj set, presentazioni di libri, incontri e apertivi in musica, ma anche laboratori creativi, corsi di yoga, pranzi di solidarietà e cene con delitto.

Oggi alle 17,30 per la rassegna culturale “Libresca”, a cura di Pierluigi Tedeschi, presentazione di un libro dedicato alla storia di Radio Alice, una delle voci più famose dell’Italia degli anni ’70: Valerio Minnella (conduttore principale della radio bolognese sotto assedio) dialoga con Manuela Mirandola. Lo spunto è il volume ’Se vi va bene se no seghe - Dall’antimilitarismo a Radio Alice e ancora più in là’, uscito nella collana Quinto Tipo diretta da Wu Ming 1 per Alegre.