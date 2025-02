Libutti sgomma, fa assist e ingabbia Ambrosino. Kabashi stecca, Gondo si mangia il raddoppio

BARDI 6,5. Reattivo due volte su Ambrosino, poi su Kone e per finire su Begic che lo costringe a deviare in corner. Proprio da quel calcio d’angolo però Koutsoupias lo infilza di testa. Non è ‘colpa’ sua, ma le uscite alte non sono il suo forte.

SAMPIRISI 6. Nel primo tempo scodella alla perfezione per Vergara che incorna fuori di un soffio. Usa il mestiere e non corre mai grossi rischi. Resta un po’ passivo, come tutta la retroguardia, sul pareggio beffa.

MERONI 6. Idem come sopra. Gioca una partita che sarebbe da ‘sette’ pieno, ma anche lui è ‘complice’ nella frittata finale.

LUCCHESI 6. Doveva rispondere presente dopo un paio di gare da dimenticare. Non commette errori, esce per il riacutizzarsi di un problemino al flessore che ultimamente lo sta condizionando (dal 22’ s.t. Fiamozzi 5,5: con lui in campo si ‘balla’ sempre un po’ troppo. Sul corner ‘killer’ resta di sale in buona compagnia).

LIBUTTI 7. È suo il cross che porta alla rete di Sersanti. Aggiunge chiusure d’alta scuola su Ambrosino e sgomma come se non avesse avuto l’influenza fino a cinque giorni fa. ‘Capitan Futuro’ non tradisce. Talismano.

IGNACCHITI 6. Fa un lavoro oscuro che non va in vetrina, ma alla lunga si sente. I suoi muscoli sono fondamentali per dare equilibrio.

KABASHI 5,5. Titolare al posto di Reinhart, non sfrutta bene l’occasione. Mette fisico nella lotta, ma sbaglia troppi lanci col suo mancino (dal 35’ s.t. Reinhart s.v. Ammonito, era diffidato. Salterà la Carrarese).

SERSANTI 8. Un uomo ‘solo’ al comando. Nel giorno del suo 23esimo compleanno si regala il quarto gol in un campionato da predestinato. In questo momento fa ‘squadra’ da solo. Immenso.

VERGARA 6. Il suo colpo di testa al 28’ è un’occasione che deve trovare il bersaglio. Dopo un inizio con qualche sbavatura, diventa elettrico e accende la Reggiana. Offre a Gondo un assist perfetto che l’ivoriano spreca malamente (dal 43’ s.t. Marras s.v.).

GIRMA 6. Finalmente qualche lampo dei suoi. Speriamo sia l’inizio di un percorso di crescita dopo i problemi fisici che lo hanno tormentato. La Reggiana avrà maledettamente bisogno di qualche suo ‘numero’ per tirarsi fuori dai guai (dal 35’ s.t. Vido s.v: doveva essere inserito un po’ prima).

GONDO 4,5. Incespica continuamente sul pallone e commette falli ‘random’ che penalizzano la squadra. Vergara lo mette davanti a Cerofolini, ma lui s’incarta provando a scartarlo. Avrebbe bisogno di rifiatare, però dal mercato non è arrivato nessuno e lui non esce dal tunnel. Ultimo gol il 21 dicembre (dal 22’ s.t. Portanova 6: il suo ingresso aiuta la Reggiana a stare ‘alta’. Non chiude un triangolo promettente con Vido).

Francesco Pioppi