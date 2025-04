Liceali greci al Canossa

Il liceo Canossa s’è incontrato nei giorni scorsi con la Grecia, ospitando studenti e docenti di Salonicco. Si tratta dell’evento legato progetto Erasmus plus per uno scambio di cultura e didattica. Il dirigente Daniele Cottafavi ha accolto docenti, studenti del Liceo greco ‘Sykeon Philippos’ di Salonicco ai quali è stato mostrato il piano di attività del Canossa dalla referente Erasmus, dalla docente Francesca Valli e da quella di inglese, Caterina Ugolini.

Studenti, docenti del Canossa e greci hanno operato insieme in attività di job Shadowing con osservazione sul campo del lavoro quotidiano che si svolge al Canossa, per confrontarsi, conoscere e trarre ispirazione da quel modello scolastico. Nell’aula magna del liceo, gli ospiti hanno assistito ad una lezione – spettacolo appositamente preparata dalla classe quinta dell’indirizzo coreutico –. Il gruppo di Salonicco ha approfittato dei pomeriggi per visitare Reggio, Parma, Bologna e Firenze.

Il dirigente Cottafavi: "Per il Canossa questa esperienza internazionale con la Grecia è una novità. Il nostro Istituto è attivo da anni sul fronte degli scambi scolastici studenteschi, ma questo segna un’importante e significativa tappa nel percorso di internazionalizzazione. L’Erasmus Plus è un potente strumento di condivisione e reale avvicinamento tra Paesi: l’esperienza di accoglienza con i greci è stata estremamente arricchente e stimolante per docenti e studenti, si è conclusa con un momento di degustazione di prodotti tipici italiani e un invito a Salonicco nel prossimo futuro".

Mariagiuseppina Bo