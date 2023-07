Licenza sospesa e 3mila euro di multa al bar interno del centro sportivo

Il bar di un centro sportivo multato per 3mila euro con la sospensione della licenza per la preparazione e somministrazione di alimenti. Un altro bar, in una piscina comunale, multato per 2mila euro. I controlli del carabinieri Nas di Parma sulle piscine dell’Emilia, tra Modena e Piacenza, hanno portato a scoprire irregolarità in due delle tre strutture visitate nella nostra provincia.

L’obiettivo del Nas (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) era di accertare il rispetto delle norme igienico sanitarie delle strutture protagoniste della nostra estate. Sono state verificate dimensioni e profondità delle vasche, perimetro antisdrucciolo, disposizioni per lo scarico dell’acqua, presenza di un locale per il primo soccorso segnalato adeguatamente e accessibile. Ispezionati i registri dei controlli delle acque, le analisi dell’acqua delle piscine, le procedure di prevenzione e controllo del rischio di esposizione alla legionella, le polizze assicurative.

Finora sono 16 le strutture controlllate nelle province di Parma, Modena, Reggio e Piacenza. Tre nel reggiano, con due situazioni irregolari.

Il Nas, in collaborazione con il personale del Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Usl, ha ispezionato un centro sportivo trovando varie criticità nel bar interno. Sono stati sequestrati circa 24 kg di alimenti vari, dal valore commerciale di circa 800 euro, privi di indicazioni di tracciabilità. Inoltre sono

state rilevate carenze igienico-sanitarie all’interno di tutti i locali e la mancanza di indicazioni sugli allergeni negli alimenti preparati. Il legale responsabile del bar è stato multato per 3.000 euro e

all’attività è stata sospesa la licenza per la preparazione e somministrazione di alimenti fino alla completa rimozione delle criticità riscontrate.

Sempre nel reggiano è stata ispezionata dal Nas una piscina comunale, riscontrando irregolarità analoghe presso il bar interno. In questo caso sono stati sequestrati circa 105 kg di vari alimenti, valore commerciale di 2mila euro, privi di indicazioni di tracciabilità. Il legale responsabile del bar è stato

multato per 2mila euro.

I carabinieri del Nas di Parma nell’arco della stagione estiva continueranno a svolgere controlli nel settore, per garantire l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e la protezione della salute

pubblica nelle strutture balneari.