Licenziata in due minuti. Il lavoro diventa dramma

La storia di un episodio, che potrebbe accadere in qualunque azienda, è quella raccontata in "Bastarde senza gloria" di Gianni Quinto, in scena stasera alle 21 al teatro di Bagnolo, con un cast femminile composto da Francesca Gegia Antonaci, Manuela Villa, Valentina Olla, Sabrina Pellegrino, Eugenia Bardanzellu, Elisabetta Mandalari, Giulia Perini, per la regia di Siddhartha Prestinari.

Venerdì 7 agosto. Ultimo giorno di lavoro prima della chiusura estiva alla ’Naturella’, azienda che si occupa di produzione e distribuzione di carni preconfezionate. Teresa, una delle donne del reparto ’produzione brodo’ viene convocata dalla direzione generale per una comunicazione urgente prima della sospensione estiva. Le altre sei donne che restano nel reparto si chiedono cosa possa volere la direzione a poche ore dalla chiusura. Al suo ritorno Teresa e tutt’altro che felice. Le altre la soffocano di domande.

A causa della flessione delle vendite, l’azienda si trova ad affrontare un periodo di forte crisi e per evitare che tutti i lavoratori ne risentano, la direzione ha scelto: un membro di ciascun reparto dovrà essere licenziato e non sarà reintegrato nel ritorno dalla pausa estiva. Le amicizie si romperanno e verranno a galla alcune tragiche verità che compromettono per sempre gli equilibri di un gruppo che fino a quel momento era unito.

Antonio Lecci