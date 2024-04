"Liceo Canossa, occupazione e punizione"

Parliamo di scuola, parliamo di giovani generazioni, parliamo del futuro. Lo abbiamo visto a Pisa e a Firenze alcune settimane fa, a Roma in questi giorni (...) Poi - sebbene con una modalità molto differente, ma con lo stesso sapore di censura e di ‘manganellata’ al libero pensiero - lo abbiamo letto alcuni giorni fa tra le pagine della cronaca reggiana, con la punizione imposta dalla dirigenza scolastica a un gruppo di studenti delI’istituto Superiore Matilde di Canossa, per aver organizzato ed effettuato attraverso occupazione (pacifica) della scuola una protesta contro alcuni dei provvedimenti che verranno introdotti con la riforma scolastica del Governo Meloni. (...) A Reggio Emilia ci saremmo aspettati di vedere insegnanti e dirigenti al fianco degli studenti. E invece, alle e agli studenti che hanno fatto emergere il problema è stato contrapposto un provvedimento punitivo che al di là del provvedimento in sé – alcune ore di lavori socialmente utili (in alternativa alla sospensione) – invia un messaggio repressivo del libero pensiero, gravissimo a nostro avviso, in un ambiente come quello della scuola pubblica che dovrebbe invece promuovere l’espressione libera di pensieri critici. Accettare, da parte degli insegnanti, dei genitori, ma anche della politica, misure simili, significa avallare un’idea di scuola e quindi di società che più si avvicina ad un’istituzione demagogica mood ventennio. Ciò che ci rende particolarmente critici però è come l’amministrazione comunale di Reggio Emilia, la ’città delle persone’, non abbia espresso alcun giudizio di fronte a un provvedimento con una chiara connotazione repressiva, nell’ambito di una scuola appartenente al tessuto sociale reggiano. vero che in questo periodo tutti i dibattiti sono molto schiacchiati sulla campagna elettorale, ma le persone che hanno un valore in una società sana, non sono solo quelle che possono votare. E’ importante avere un dialogo con giovani cittadine e cittadini, nuove generazioni che chiedono ascolto e spazi di confronto sui grandi temi del presente. Ragazze e ragazzi vanno incoraggiati - e non inibiti - ad esprimere il loro pensiero e a lottare per costruire la loro visione di società. Come movimento promuoveremo in ogni ambito prese di posizione e mobilitazioni contro ogni atteggiamento repressivo nei confronti delle legittime iniziative giovanili, perchè siamo sostenitori di una scuola che promuova un’educazione libera, critica e costruttiva che ponga strumenti e basi per una cittadinanza attiva e solidale.

Assemblea di Potere al Popolo Reggio Emilia e Provincia