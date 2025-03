L’idea di ’Filo Condiviso’: "Sciarpe che abbracciano gli alberi"

Il gruppo di ricamo e cucito di ’Filo Condiviso’ di Rolo, in occasione della festa della donna, aderisce a un evento di valenza sociale, coinvolgendo anche i territori di Reggiolo, Fabbrico, Novi di Modena fino a Mantova. Sono stati realizzati abbracci colorati di pace che "vestiranno" alberi dei parchi pubblici. Aderiscono a questo progetto anche i gruppi Filo che ci Unisce, Primavera Infiorata, Yarn Bombing, il Gazebilo delle Streghe, oltre al centro diurno di Rolo, Casa famiglia Nonna Matilde e Spi-Cgil. "Pensiamo che l’idea delle sciarpe che abbracciano gli alberi – dicono i promotori – possa affidare all’immaginazione il messaggio che ognuno di noi vorrà percepire: amore, amicizia, solidarietà, fratellanza, comprensione, aiuto. Crediamo che l’abbraccio possa assumere una forma di terapia come strumento di condivisione. I gruppi si scambieranno una sciarpa per suggellare il valore della collaborazione e condivisione". Da sabato 8 marzo, festa della donna, ci saranno colori in più spazi alberati a Villa Cerillo a Rolo (con ritrovo alle 9), al parco Sartoretti a Reggiolo, in viale Martiri della Libertà a Novi…