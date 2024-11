L’idea di ’Nuovamente’: "Che borsa!"

Che borsa! Sembrerebbe un’esclamazione di poca pazienza, in realtà è un titolo ad effetto per catturare l’attenzione sull’evento di NuovaMente, associazione legata alla Caritas diocesana con sede in via Bodoni 3, laterale di via Kennedy, che propone da oggi a sabato una splendida iniziativa di solidarietà. All’ingresso della sede ci sarà la possibilità, dietro un’offerta di 15 euro cadauna, di avere una borsa, realizzata a mano da operatori, volontari e ragazzi con disabilità, con la possibilità di riempirla completamente di abbigliamento senza costi aggiuntivi. Le porte della sede di Nuovamente, per questa speciale iniziativa, saranno aperte oggi dalle 9-12.30 e dalle 14 alle 18.30, venerdì dalle 14 alle 18.30 e sabato dalle 9 alle 12.30. Il tutto sarà accompagnato dalla musica di Radio Tab Dj Dado. Inoltre, la presenza di altre realtà sociali, tra le quali Università 21 e il Centro di Ascolto Caritas parrocchiale ’Madre Teresa’, accompagneranno il personale dell’associazione nei giorni dell’evento e rappresentano uno degli aspetti più significativi e di grande valore per i clienti che saranno coinvolti nell’esperienza e testimonianza dei valori portanti di questa opera. L’intento di Nuovamente, infatti, è quello di recuperare, aggiustare, rielaborare e ridare vita a quanto viene ricevuto, mettendo "nuovamente" tutto ciò in circolo, a disposizione di chiunque lo desideri. I poveri, le persone in difficoltà e gli emarginati sono al centro del progetto: le entrate permettono il sostentamento delle attività e il reinserimento delle persone in difficoltà che possono sperimentarsi in attività lavorative, di relazione e socializzazione.

Cesare Corbelli