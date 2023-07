Lidl Reggio Emilia, sciopero contro l’apertura dei supermercati fino alle 21,30. “Non lavoriamo in un night club”

Reggio Emilia, 1 luglio 2023 - Braccia incrociate per tutta la giornata di oggi nei supermercati Lidl di Reggio Emilia. I sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato lo sciopero contro la decisione dell'azienda di grande distribuzione di allungare l'orario di apertura giornaliero fino alle 21,30.

La protesta dei lavoratori Lidl di Reggio Emilia per dire 'no' alla apertura posticipata alle 21,30

Una quarantina di lavoratori - da stamattina alle 6 e fino alle 22 di stasera - hanno dato vita ad un presidio con cartelli, bandiere e fischietti davanti al punto vendita di via Piccard per protestare e chiedere ai vertici della catena di tornare sui propri passi. "Per noi che siamo prevalentemente donne e mamme, chiudere alle 21,30 significa tornare a casa oltre le 22. Vorremmo mettere a letto noi i nostri figli", spiegano alcune lavoratrici.

Mentre i sindacati - Francesco Putortì (Cgil), Domenico Silvano (Cisl) ed Eleonora Tatuilli (Uil) - puntualizzano che "a questo problema se ne aggiungono altri, come la carenza di organico nei supermercati che provocano spesso lunghe file alle casse generando tensioni tra clienti e dipendenti stessi".

La replica dell’azienda non tarda ad arrivare. “Non condividiamo le motivazioni alla base dello stato d’agitazione proclamato dai sindacati – recita una nota stampa di Lidl Italia – Il prolungamento dell’orario di apertura di soli 30 minuti, infatti, si riferisce esclusivamente ai mesi estivi ed è pertanto relativo a un periodo di tempo limitato. Inoltre, l’organico è in linea con quanto previsto dal fabbisogno di entrambi i punti vendita ed eventuali situazioni straordinarie sono riconducibili nel caso a fattori esogeni, non programmabili quindi da parte dell’azienda. Sottolineiamo di essere sempre intervenuti attuando politiche di supporto all’occorrenza”.