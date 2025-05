Lidl, sciopero sabato 24 maggio. Presidio al punto di via Piccard

Le organizzazioni sindacali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno proclamato lo stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori di idlL Italia, con il blocco degli straordinari e dei supplementari e indetto una giornata di sciopero nazionale prevista per sabato 24 maggio, per l’intero turno di lavoro. Saranno proclamate ulteriori ore di sciopero da articolare a livello territoriale. La decisione è maturata al termine dell’incontro con la direzione societaria tenutosi a Bologna qualche giorno fa, il 14 maggio, dopo una lunga trattativa per il contratto integrativo aziendale applicato ai circa 23mila dipendenti in Italia della multinazionale tedesca della grande distribuzione organizzata.

Scioperi anche a Reggio, con un presidio sabato prossimo alle 10 nel parcheggio del Lidl di via Piccard, promosso dai Comunisti Italiani. "Nonostante una vertenza aperta da ben tre anni in cui non sono state minimamente ascoltate le ragioni delle lavoratrici e dei lavoratori Lidl, nonostante due mozioni approvate in modo unanime in Comune a Reggio presentata da Paola Soragni – si legge nella nota – ed in provincia presentata da Marco Signori, per un miglioramento delle condizioni di lavoro. A fronte della decisione unilaterale di prolungare l’orario di chiusura, l’azienda si dimostra ancora una volta sorda e indifferente. Tutto questo è la conseguenza delle leggi votate dalla politica, in special modo da parte di quella sinistra che oggi si fa paladina in modo ipocrita dei referendum della Cgil , – si conclude – dopo aver votato tutte le peggiori leggi che hanno precarizzato e reso insicuro il lavoro". Non è la prima volta di una protesta dei lavoratori di Lidl. Già a dicembre c’erano state ore di sciopero in tutta Italia, quando per le giornate di vigilia, 24 e 31 dicembre i lavoratori di Lidl Italia proclamarono sciopero sulle ultime 4 ore del turno, dopo che si erano visti negare da parte dell’azienda la chiusura anticipata.

