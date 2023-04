Siccità e degrado, lido Po rischia di scomparire: "Legname, rifiuti e pesci morti"

Boretto (Reggio Emilia), 18 aprile 2023 – È vero che piove poco e il Po è in secca. Ma se a questo problema si aggiunge una carenza di manutenzione e attenzione al fiume e alle golene, allora la situazione non può che peggiorare".

È amara la riflessione di Jennifer Bacchi, tra i responsabili della società River Passion, con sede a Boretto, che da tempo sta sviluppando progetti turistici che vanno dalle escursioni in bici fino alla navigazione e alla pesca sul Po.

"Lo scorso fine settimana – confida Jennifer – dovevamo partecipare alla fiera Georgica, al lido Po di Guastalla. Ma abbiamo dovuto rinunciare alle attività sul Po, non per la secca, ma perché attualmente il pontile comunale non è idoneo ad ospitare decine di visitatori a causa dell’enorme ammasso di legna e rifiuti accumulati e dalla presenza di fauna in putrefazione. Situazione che non garantisce la salubrità del posto".

La Bacchi osserva amaramente la situazione, ma è certa che con un maggiore impegno delle autorità locali si potrebbe ovviare ad alcune delle difficoltà collegate alla mutazioni climatiche.

"L’anno scorso, con 4,80 metri sotto lo zero all’idrometro borettese – spiega Jennifer – sotto il pontile a Boretto avevamo due metri di fondale. Ora, a quota -3,51 metri, allo stesso punto del pontile c’è un metro e mezzo d’acqua. Significa che il letto del fiume si è sollevato. Lo spostamento e l’accumulo di sabbia, per consentire il deflusso dell’acqua verso le pompe degli impianti della bonifica, rischia di portare alla morte il lido Po, visto che la stessa sabbia viene trasportata dalla corrente, alzando il letto del fiume e abbassando ulteriormente la profondità del fiume all’altezza degli attracchi delle imbarcazioni. L’intervento svolto dalla scorsa estate si sta rilevando un… disastro. Dunque, se non piove molto, quest’anno la situazione sarà peggiore rispetto al 2022".

Il rischio è che possa calare vistosamente l’arrivo di turisti e visitatori interessati alle escursioni in barca sul Po.

"Diamo tanto la colpa ai cambiamenti climatici – dice la Bacchi – ma da noi molto si potrebbe migliorare con la manutenzione. Basterebbe spostare la sabbia in alcuni punti, dragare il fondo del fiume, tenere pulite le golene, ripristinare le storiche lanche che diventano delle preziose riserve idriche quando di acqua ce n’è poca. Ora le lanche sono sempre più piene di materiali e sedimenti. E così non servono a nulla".