Lido Po, cantiere ripartito. Attività e spazi per famiglie

Sta prendendo forma il nuovo lido Po di Boretto, l’area turistica affacciata sul grande fiume, dove ormai da mesi è attivo il cantiere, non senza qualche polemica degli esercenti dei locali pubblici dell’area, a causa dell’inaccessibilità di alcune aree di parcheggio. Ora la riqualificazione si sta completando. I lavori sono stati divisi in tre ambiti: sono state rimosse alcune migliaia di metri cubi di terreno con riduzione della pressione sulla difesa spondale, è stata progettata la costruzione di due rampe, una all’interno della zona golenale l’altra in area centro storico, dietro al municipio, che consentiranno l’accesso alle persone con disabilità e ai genitori con passeggini.

E poi la riqualificazione della passeggiata: non ci sarà più una sola lingua di asfalto ma una pista ciclabile definita e una vera e propria piazza pedonale con aiuole, panchine e reperti provenienti dal museo del Po. Inoltre, il parco pubblico ospiterà nuove attrazioni, tra cui anche un gioco inclusivo, in un’area più mirata alle famiglie. Anche il parcheggio prevede una riqualificazione con la creazione di aiuole con alberi ad alto fusto per mitigare la temperatura estiva.

Antonio Lecci