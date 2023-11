Lieve scossa di terremoto a cinque chilometri di profondità. Il movimento, di magnitudo 2,4, avvertito da poche persone

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata l’altra sera, alle 19,06 con epicentro a Rio Saliceto, esattamente a due chilometri a est rispetto al centro storico del paese. Si è trattato di una scossa di magnitudo 2.4 a una profondità piuttosto breve, di soli cinque chilometri.

Ancora una lieve scossa di terremoto in provincia di Reggio Emilia

Il movimento è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Nella zona dell’epicentro alcuni cittadini hanno avvertito la scossa, ma senza alcun allarme. Non si registrano conseguenze agli edifici e neppure situazioni di pericolo o di emergenza per le persone.

Il giorno prima, tra le 6 e le 9, erano state registrate tre le scosse registrate dall’Ingv, ma nella zona di Castellarano, con magnitudo tra 2.3 e 2.6 a una profondità variabile tra i 10 e i 28 chilometri. Anche in questo caso non si è avuto alcun danno a edifici, strutture e nessuna emergenza per le persone.