Lieve scossa sismica a Bagnolo in Piano

Bagnolo (Reggio Emilia), 30 maggio 2023 – Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nella notte dall’Ingv, l’Istituto di geofisica e vulcanologia, esattamente alle 5,13. Si tratta di una zona già ben nota per questo tipo di fenomeno, con magnitudo 2.3 a quattro chilometri a est di Bagnolo in Piano, nella Bassa Reggiana. E’ un’area di campagna compresa tra San Michele della Fossa e la confinante frazione di Fosdondo di Correggio. Non risultano danni o segnalazioni di potenziali pericoli ed emergenze. La scossa sismica si è verificata a una profondità di sette chilometri. Quella stessa zona è periodicamente interessata da scosse sismiche, talvolta anche di intensità maggiori, in un’area compresa tra Bagnolo, Novellara, Correggio. La notte precedente, alle 3,50, una scossa di magnitudo 2.1 era stata invece registrata dall’Ingv a Finale Emilia, nel Modenese, a una profondità di 37 chilometri.