Lievitano i costi per la nuova mensa scolastica, messi a bilancio altri 724mila euro

Il consiglio comunale di Novellara ha approvato l’altra sera una variazione di bilancio per coprire gli extracosti per aumenti di materie prime e servizi energetici per la nuova mensa scolastica in via Indipendenza, tra la scuola media Lelio Orsi e le elementari don Milani, ammesso un anno fa ai fondi Pnnr.

Il finanziamento iniziale, di 1,582 milioni di euro, risulta insufficiente di fronte al nuovo prezziario dei lavori pubblici.

Da qui la necessità di un ulteriore stanziamento di risorse comunali per 724.560 euro.

"Un sacrificio per il nostro bilancio, ma altrettanto indispensabile per una struttura di qualità ambientale, destinata a garantire maggiore benessere e sicurezza a centinaia studenti e alle loro famiglie", dice il sindaco Elena Carletti.

La nuova mensa (nella foto, il progetto) sostituirà quella ora situata nel seminterrato della scuola. Il refettorio sarà in grado di servire – in due turni – circa 650 alunni al giorno, coprendo il 95% degli iscritti alla elementare e il 30% degli studenti della media.

Poco più di 700 (contro gli attuali 370) i pasti al giorno che la nuova cucina sarà in grado di preparare, considerando quelli destinati alle scuole d’infanzia Girasole e Aquilone.

Sale dunque a 2,5 milioni di euro il costo complessivo dell’opera, di cui un 1,740 milioni con fondi Pnrr e 729.360 euro di risorse comunali.

Il Comune di Scandiano, alle prese con lo stesso problema – l’aumento dei costi – ha invece deciso di rinunciare alla realizzazione della mensa nella scuola Laura Bassi.