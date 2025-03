Liga alla Rcf Arena, le novità. Area Kids e accesso gratis

Sarà una grande festa quella che accompagnerà il concerto di Luciano Ligabue – Campovolo, la notte di certe notti – il 21 giugno prossimo a Rcf Arena. Lo ha annunciato Luciano Ligabue lo scorso giovedì - 13 marzo - all’Apollo Club di Milano, sui Navigli, dove ha festeggiano il suo sessantacinquesimo compleanno e i trent’anni dell’uscita di ‘Buon compleanno Elvis’ con il lancio di un’opera omnia, il 18 aprile. Una pomeriggio che, al termine di una conferenza stampa, si è concluso con un piccolo concerto di grande atmosfera, accompagnato da soli strumenti acustici, a cui hanno potuto partecipare 150 fans del Bar Mario. Sono già oltre 90mila i biglietti venduti per il concerto a Rcf Arena. "Ho avuto un’idea, che ho poi proposto a mio fratello, a cui è piaciuta moltissimo – ha confidato Marco Ligabue – di dare inizio all’evento del 21 giugno a partire dal giorno prima. Rcf Arena aprirà le porte a tutti, anche a chi non ha il biglietto del concerto, dalle 12 di venerdì 20. E oltre alla Ligastreet e al Ligavillage ci sarà un Tribute Stage: un palco messo a disposizione, con un gruppo di supporto, delle otto più importanti Tribute Band di Luciano, provenienti da tutta Italia. Ad esibirsi saranno, a partire dalle 21, i cantanti delle band. Ligastreet e Ligavillage poi saranno divisi in diverse aree tematiche, che permetteranno al pubblico di entrare nel mondo di Luciano attraverso una serie di attività: dalla mostra fotografica ai memorabilia, passando per il merchandising, dai punti ristorazione all’area cinema, dal campeggio all’area sportiva e kids".

"Quello di giugno sarà il mio quinto campovolo – ha detto Luciano Ligabue –, per me sempre una magia che si ripete ogni volta. E dove ogni volta viene smentito clamorosamente che nessuno è profeta in patria, quando sento l’abbraccio che arriva da quella sconfinata marea di persone davanti a me". A chi ha già acquistato i biglietti per il concerto del 21 giugno alla Rcf Arena sarà consentita la procedura di cambio nominativo da lunedì 17 marzo fino al 31 marzo. Sarà possibile effettuare un solo cambio nominativo, collegandosi al link: https://www.ticketone.it/cambionomeligabue2025. Inoltre, sarà consentita la procedura di rivendita su fansale.it sempre da lunedì 17 marzo ma fino al 17 aprile.