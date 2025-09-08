Liga incanta alla Reggia di Caserta

Dopo il ’Campovolo’, c’è Caserta nella storia della carriera di Luciano Ligabue. "Una bellezza totale", dice il rocker di Correggio sabato sera dal palco di piazza Carlo di Borbone che guarda verso l’imponente facciata principale della Reggia di Caserta, davanti a 36mila persone in delirio. E il prossimo anno, il 12 giugno 2026, ci sarà l’Olimpico di Roma, un annuncio e un regalo ai fan con cui Ligabue chiude a Caserta intorno a mezzanotte il concerto-evento ’La Notte di Certe Notti’, seconda tappa, prima nel Sud Italia, del concerto di Reggio Emilia il 21 giugno scorso.

Era anche il concerto per dire stop alle guerre, "ai 56 massacri nel mondo", per denunciare i mali dei cambiamenti climatici, per un sguardo attento e severo sul mondo, ma anche per festeggiare un momento importante per la carriera di Ligabue, i 30 anni dell’iconico album ’Buon Compleanno Elvis’, datato 1995, e i 35 anni di carriera. E così l’artista si presenta con un modello gigante di una mitica Cadillac rossa, sistemata sul rimorchio di un camion posto accanto al palco. Uno spettacolo di luci illumina costantemente la Reggia.

Vari i richiami all’attualità, come quando, prima della canzone "Cosa vuoi che sia", parla degli sconvolgimenti climatici e dei loro effetti, tra esondazioni, alluvioni, frane, e si chiede, per mettere il dito nella piaga nell’incapacità della politica di dare risposte adeguate, "ma questi grandi della Terra che ci governano hanno dei figli?"; mentre canta sullo schermo scorrono i dati dei problemi legati al clima, dai 7milioni di decessi ogni anno ai 15mila eventi climatici estremi annuali, ai 7mila comuni italiani a rischio frane e alluvioni. Prima del brano "Il mio nome è mai più", frutto del 2009 del lavoro congiunto con Piero Pelù e Jovanotti, scorrono le scritte "Basta massacri a Gaza", "Basta massacri in Ucraina", e "Sudan".

A mezzanotte il popolo di Ligabue lascia in modo ordinato piazza Carlo di Borbone; la prova dell’organizzazione è superata.