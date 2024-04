Liga: "Un diario che mi emoziona"

Inaugura oggi la mostra dal titolo "All Areas", viaggio fotografico con cui Jarno Iotti racconta il rocker correggese nei vent’anni e oltre trascorsi insieme "su e giù da un palco". La mostra, a palazzo dei Principi a Correggio, resta aperta fino al 26 maggio. E’ già stata proposta con successo in altre città italiane. In esposizione anche una carrellata di immagini – oltre 500 – di pubblico ai concerti e momenti corali. "Devo ringraziare Jarno – dice Liga – perché questa serie di scatti sono una specie di diario che non ho scritto io, ma che, ricordandomi dove sono stato e che cosa ho fatto, muove profonde emozioni". Per i fans stamattina è previsto un tour guidato a Correggio dalle 10 con ritrovo alla torre dell’Orologio, alle 11 visita alla mostra, pranzo al ristorante Doppio Senso e alle 15,30 una visita al teatro Asioli.