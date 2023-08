Ligabue affascina l’uomo del circo Il blitz di Francois Rauline a Gualtieri

Gradita visita, in questi giorni, alla Casa Museo Antonio Ligabue, in via Giardino a Gualtieri, dove è transitato Francois Rauline, animatore del celebre Cirque Bidon, che in queste settimane si trova in tour nel Reggiano, con tappe già svolte con successo a Correggio e poi in val d’Enza. Era da molto tempo che Rauline, appassionato e studioso d’arte, voleva visitare i luoghi in cui aveva vissuto Antonio Ligabue, in particolare Gualtieri. E dopo anni è riuscito a esaudire questo desiderio.

"E’ rimasto affascinato nel vedere i dipinti e le sculture di questo artista, che conosceva solo attraverso i libri, ma soprattutto – confida Giuseppe Caleffi, responsabile della Casa Museo – è rimasto colpito dalla sua umanità". Non è mancato il momento ricreativo, con Francois che ha avuto l’occasione di gustare un aperitivo "annaffiato" da un vino tipico locale come la Fogarina. "Che ha molto apprezzato – aggiunge Caleffi – tanto da dimenticare perfino i blasonati vini francesi, della sua terra d’origine". La visita è poi proseguita con tappe in piazza Bentivoglio a Gualtieri, allo storico borgo del paese, fino alla golena del Po e all’isola degli Internati. Per Francois Rauline un’occasione per aggiungere nuove conoscenze alla sua esperienza di viaggiatore.

