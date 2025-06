Ligabue a Campovolo, fan storici accampati e felici: “Per lui siamo pronti a tutto”

C’è chi è arrivato lunedì, chi ha percorso centinaia di chilometri, chi ha tatuato sulla gamba intere fotografie di concerti. Al Campovolo la musica non è ancora partita, ma l’atmosfera da grande evento è già nell’aria.

Sabato 21 giugno Luciano Ligabue tornerà a suonare nella sua Reggio, ma un gruppo di fan ha deciso di anticipare tutto: da giorni si sono accampati davanti ai cancelli della Rcf Arena per conquistare i posti migliori.

Sono una trentina, al momento, ma il numero è destinato a crescere. Vengono da tutta Italia, dal Lazio fino alla Sicilia, e raccontano di come la passione per Ligabue li abbia fatti conoscere e unire. Alcuni vivono la loro prima volta al Campovolo, altri sono fedelissimi che seguono ‘Liga’ in ogni città. Affrontano afa e caldo armati di sedie da campeggio, teli, tende viveri e aneddoti.

I primi fan accampati all’Rcf Arena, in attesa della grande due giorni del Liga

Tra loro c’è chi porta addosso segni indelebili di questa passione: tatuaggi con volti, versi, simboli. "Ho dedicato a Ligabue tutta una gamba", dice sorridendo una fan. La notte di certe notti è ancora lontana, ma qui l’attesa è già festa. E intanto, la macchina organizzativa inizia a muoversi. Per facilitare il ritorno a casa in sicurezza infatti dopo il concerto, l’azienda BusForFun ha attivato due treni straordinari da Reggio verso Bologna, con fermata a Modena: il primo partirà all’una, il secondo alle 2 e 30. I biglietti si possono prenotare online, così come si possono prenotare anche i parcheggi sulla piattaforma ParkForFun.

Anche in Prefettura è tutto pronto per gestire l’evento in piena sicurezza. In vista del concerto, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Maria Rita Cocciufa, ha definito il piano operativo per afflusso e deflusso, viabilità e assistenza sanitaria.

Sono previsti presìdi fissi anche alla stazione ferroviaria L’evento sarà monitorato da tutte le forze dell’ordine, con un tavolo tecnico già convocato in Questura. La festa può iniziare, ma nulla è lasciato al caso.