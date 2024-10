Ligabue: boom di vendite. Staccati 70mila biglietti

Boom di vendite per il ritorno di Luciano Ligabue a Campovolo: in sole 24 ore sono stati staccati 70mila biglietti per ‘La notte di Certe notti’, l’evento in programma il 21 giugno 2025 all’Rcf Arena di Reggio.

Un concerto-evento per celebrare un doppio anniversario: i 20 anni dal primo concerto a Campovolo (10 settembre 2005) e i 30 anni di ’Certe notti’, la canzone che nel 1995 segnò una svolta nella carriera del rocker di Correggio.

L’annuncio è arrivato domenica 29 settembre con una sorpresa per i fan: Ligabue si è esibito dal vivo nel piazzale dell’Autogrill di Arda Est, lo stesso citato nel testo di Certe notti (“al primo Autogrill c’è chi festeggerà”). ‘La notte di Certe notti’ non sarà solo un concerto, ma una grande festa che inizierà già venerdì 20 giugno alle 12, con l’apertura del “Memphis Boulevard” all’interno dell’Rcf Arena.

Quest’area offrirà al pubblico numerose attività: una mostra fotografica, un’area memorabilia, merchandising dedicato, punti ristoro con specialità locali e degustazioni a tema, un’area cinema, un campeggio, un’area sportiva e molto altro, con particolare attenzione alla sostenibilità e al sociale.

Una novità sul biglietto: arriverà a casa dell’acquirente a partire dal 18 novembre (senza costi di spedizione) e sarà un braccialetto (con la tecnologia ’rfid’, cioè di identificazione automatica digitale che sfrutta i campi elettromagnetici). Questo varrà come titolo di ingresso e non solo: sarà collegato ad un’app e tramite questa sarà possibile godere di alcuni servizi come la prenotazione di treni o bus prima, ma anche per pagare cibo e bevande durante l’evento.