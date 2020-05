Reggio Emilia, 18 maggio 2020 - Vasco e Cremonini hanno già gettato la spugna e annullato il tour estivo, quello che doveva passare anche per maxi concerti all'autodromo di Imola. Ligabue, a streto giro di posta, è costretto a fare lo stesso con il suo show '30 anni in un giorno', fisato per il 12 settembre alla Rcf Arena Reggio Emilia (ossia il Campovolo).

Il cocerto deve celebrare i 30 anni della straordinaria carriera di Luciano Ligabue, ma la data "non può essere al momento confermata in ragione della situazione dell'emergenza sanitaria in atto e alla luce delle relative disposizioni governative. La data definitiva verrà comunicata quanto prima e comunque non oltre il 31 luglio 2020. "30 anni in un giorno" (prodotto e organizzato da Riservarossa e Friends & Partners) inaugurerà la Rcf Arena, uno spazio totalmente nuovo e creato ad hoc per la musica con una capienza di massimo 100.000 spettatori e una pendenza del 5% per garantire una visuale e un'acustica ottimali. Liega al Campovolo è di casa, anzi è cresciuto assieme a questo luogo diventato iconico per la musica.

Anche l'appuntamento del 19 settembre con Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini è stato rimandato a una nuova data. Il concerto "Una. Nessuna. Centomila" contro la violenza di genere era in programma sempre alla Rcf Arena