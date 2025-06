Ligabue, inizia la festa. Fan, selfie e memorabilia allo store di Certe Notti

"Luciano scrivilo bene che corro a tatuarmelo!": è quello che ieri mattina un ragazzo ha detto a Luciano Ligabue riguardo all’autografo. Non su una maglia o un disco, bensì direttamente sul braccio: presto la firma dell’idolo diventerà un tatuaggio. È solo uno degli attestati di passione e amore dei fans verso il Liga: ieri mattina, infatti, il rocker era presente all’inaugurazione del temporary store che sarà aperto fino a domenica proprio sotto l’orologio di Corso Mazzini nel cuore della sua Correggio. Un modo per sottolineare e mantenere il legame di Ligabue col paese, considerando che il 13 marzo del 1960 nacque proprio a pochi metri da lì. Un negozio (tanti gadget, album, magliette) che accompagnerà gli appassionati fino all’evento più atteso: il quinto Campovolo di Ligabue in programma sabato all’Rcf Arena alle ore 21 (’La notte di certe notti’).

All’inaugurazione c’erano circa 200 fans. E non tutti avevano intuito la presenza in persona del Liga. Si sapeva dell’inaugurazione, ma non della presenza: sabato sera, però, una non troppo criptica storia social del profilo del rocker aveva fatto partire il tam-tam, e chi ci ha creduto fino in fondo è stato ripagato. C’era una famiglia arrivata da Potenza. "Staremo una settimana qui in Emilia, in attesa del concerto. I bimbi sono cresciuti a latte e Ligabue!", con occhi emozionati e un sorriso così. Presenti madri coi passeggini, e anche diversi anziani, nonostante un caldo pesante e una lunga fila. Sì, perché con 10’ di ritardo arriva Ligabue: tutti si aspettavano un ingresso centrale con tanto di corridoio umano già pronto, ma l’auto si è fermata di lato al negozio e così il rocker ha attraversato tra batti-cinque e sorrisi la folla calorosa con grida festanti, prima di entrare nel negozio dando il via alla settimana musicale. Occhiali neri, espressione felice e via a un’ora di foto e autografi. Non solo il ragazzo citato in apertura, ma anche altre persone hanno voluto la firma sulla pelle per poi farla diventare tatuaggio. "Ci vorrebbe un tatuatore all’opera qui fuori", urla una ragazza scherzosamente. Si entrava quasi in silenzio per l’emozione, e si usciva dal negozio a volte in lacrime, a volte non trattenendo la risata, in entrambi i casi per la grande gioia di aver conosciuto l’idolo. Per chi non era presente nessun problema: ecco un paio di videochiamate ad amici e parenti che erano dall’altra parte dell’Italia, con altri sorrisi dagli schermi.

Presente anche ‘Capitan Fede’, ovvero Federico Poggipollini, storico chitarrista di Ligabue. Attorno alle 12 il Liga saluta tutti. "Ci vediamo sabato! Grazie!". Aveva detto ad alcuni fans. Poi tutti in negozio per i primi acquisti. Questi gli orari del temporary shop: oggi dalle 15 alle 20, come domani. Mercoledì dalle 11 alle 20, come giovedì e venerdì. Sabato dalle 11 alle 18, la sera c’è il concertone. Domenica ultimo giorno: dalle 11 alle 20. La platea ha avuto un piccolo antipasto, e ora aspetta di saltare col Liga come già fatto in certe notti.