Ligabue, primo tour con il figlio Lenny

Sarà un autunno particolarmente impegnativo per Luciano Ligabue e i suoi numerosi fans. A tredici anni di distanza dall’ultima volta, il noto rocker reggiano dedica al suo pubblico un nuovo tour nei teatri più belli e storici d’Italia, per ripercorrere insieme il passato, il presente e il futuro di quei suoi "sogni di rock ‘n’ roll" che hanno da sempre accompagnato la sua straordinaria carriera. Sono previsti trentuno concerti esclusivi con un’unica tappa per ogni città coinvolta. Ma con una eccezione che lo riguarda molto da vicino. Già, perché prima dell’esordio del tour, in partenza il 5 ottobre dal Petruzzelli di Bari, Luciano Ligabue si esibirà l’1 e il 2 ottobre al teatro Asioli, nella "sua" Correggio, da dove è partita non solo la sua vita ma anche la carriera artistica. Con lui Federico Poggipollini, il musicista reggiano che da 30 anni lo accompagna alla chitarra, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Lenny Ligabue, il primogenito di Luciano, che per la prima volta sarà in tour con il padre, dopo aver suonato per la prima volta la batteria in tutti i brani dell’album "Dedicato a noi". Dopo la doppia "data zero" di Correggio, ci saranno gli spettacoli nei teatri di Bari, Napoli, Firenze, Roma, il 16 ottobre al Valli, il 7 novembre al teatro Regio di Parma. Poi una tappa in Svizzera, a Lugano, per tornare in Italia con concerti a Torino, all’Ariston di San Remo, Genova, Como, Vercelli, Udine e Trieste, per concludere il tour il 27 novembre all’Arcimboldi di Milano. Dalle 12 di sabato 16 marzo aperta la prevendita su Ticketone.it

E il 9 maggio su RaiDocumentari è prevista in prima serata una chiacchierata con Ligabue, in un’intervista realizzata dal geologo e noto conduttore tv Mario Tozzi, a Correggio, "per dialogare con il mio rocker cantautore preferito fra ambiente, clima, società, musica e cultura". Un’occasione per conoscere Liga sotto nuovi punti di vista.