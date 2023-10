Ligonchio, la protesta: "Strade senza manutenzione da anni, l’ufficio tecnico che fa?"

Sono anni che chi vive a Ligonchio, come residente o turista con la seconda casa, lamenta le condizioni della viabilità nel borgo di sopra: portavoce della piccola comunità è il signor Gianni Felici, che se la prende con il servizio tecnico piuttosto che con il Sindaco di Ventasso, affermando fra l’altro: "I cittadini si domandano se l’ufficio tecnico funzioni oppure no, visto che la gestione del servizio ordinario di manutenzione lascia a desiderare. Alcuni chiedono al ‘magnifico rettore’ dell’ufficio tecnico del comune di Ventasso, la possibilità di ripristinare la segnaletica indicante la direzione CastelnovoReggio, tolta in occasione di lavori, per evitare che le auto ed in particolare le moto, imbocchino via della Valla, fortemente in discesa, creando disagio ai viaggiatori e pericolo per i cittadini residenti". Felici ricorda anche che esiste la richiesta da parte dei cittadini di Ligonchio di Sopra di eseguire la manutenzione ordinaria della strada in centro.

s.b.