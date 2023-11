Ligonchio, via il bancomat: "Nessuna comunicazione"

Protestano gli abitanti di Ligonchio, che per la seconda volta si sentono "traditi": la prima da circa due anni con la chiusura dell’agenzia del Banco Bpm, istituita 70 anni fa come Banco San Geminiano e San Prospero lasciando attivo il bancomat, la seconda in questi giorni con la sospensione del servizio bancomat. "Il Bpm è un istituto bancario privato, libero di fare le proprie scelte imprenditoriali, però questa decisione va in controtendenza rispetto agli sforzi degli enti pubblici nel tentativo di ripopolare la montagna o comunque di contenere lo spopolamento", dicono i residenti.

Oggi gli abitanti della municipalità di Ligonchio, ossia del vecchio comune le cui frazioni si collocano su un vasto territorio di montagna (Piolo, Montecagno, Cinquecerri, Vaglie e Ospitaletto), non hanno la possibilità di effettuare alcun prelievo di denaro nel loro territorio. Resistono per ora le Poste Italiane con apertura settimanale di 4 giorni a Ligonchio e 2 a Cinquecerri, però senza bancoposta e gli anziani possono solo ritirare la pensione.

Interviene il presidente della San Rocco, cooperativa di Comunità di Ligonchio, Vittorio Bigoi, affermando: "La banca, già tristemente nota per aver chiuso la filiale Ligonchiese che era attiva da 70 anni, ha provveduto a ‘sigillare il bancomat’ con una lamiera e così che adesso, chi necessiti di fare un prelievo può ‘comodamente’ recarsi ai bancomat più vicini: Villa Minozzo, Collagna, Busana o Castelnovo Monti. Chiudono sportelli e riducono personale: in montagna si sta verificando una sorta di desertificazione bancaria. Alla chiusura della sede del Bpm, fummo convocati a Reggio Emilia con l’allora sindaco Antonio Manari per parlare della situazione. Ci dissero che avrebbero preso in considerazione le nostre argomentazioni per scongiurare la chiusura. Fu solamente una presa in giro. Dispiace che i correntisti di Ligonchio, dopo la prima indignazione, si siano adattati alla filiale di riferimento a Castelnovo Monti, mantenendo lo stesso istituto che li ha lasciati".

Sull’abbandono del Bpm è intervenuto anche il sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti esprimendo il proprio dissenso. "Abbiamo avuto diversi incontri con Bpm – afferma Ferretti – e tra le proposte fatte, quella di localizzare il bancomat all’interno del municipio con spese a nostro carico. Lo smantellamento non ci è stato comunicato. L’amministrazione comunale è impegnata su più fronti, non intende lasciare soli gli abitanti della municipalità di Ligonchio, in attesa di una definitiva risposta del Bpm, in questi giorni si sta occupando anche nella ricerca di soluzioni in altri ambiti".

Settimo Baisi